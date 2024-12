Thüringens Koalition: Wird Mario Voigt Ministerpräsident?

Während die Verhandler intern voranschreiten, steigt der Druck von außen. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht mischt sich ein, will die Vorgänge in Thüringen steuern. Die Friedensfrage der Ukraine, ein Nein zur Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland, das will sie in den Papieren festgeschrieben wissen. Für CDU und SPD unmöglich. Für Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf und Co-Chef Steffen Schütz die erste Zerreißprobe.