BSW-Bundesvorstand will Nachverhandlungen in Thüringen

Der BSW-Bundesvorstand drängt den thüringischen Landesverband zu Nachbesserungen bei den außenpolitischen Themen. "Wenn CDU und SPD in Thüringen nicht bereit sind, sich in den für uns wichtigen Fragen zu bewegen, sollten wir darauf verzichten, in eine gemeinsame Regierung einzutreten, und unsere Wahlversprechen aus der Opposition voranbringen", hieß es in einem Newsletter der Partei von Sahra Wagenknecht