Thüringen: Brombeer-Koalition macht Linken Angebot

Kurz vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen bieten die künftigen Koalitionsparteien CDU BSW und SPD der Linken eine Zusammenarbeit an. Hintergrund: Den drei Parteien fehlt eine Stimme zur eigenen Mehrheit, was Gesetzesvorhaben, aber auch die geplante Wahl von CDU-Chef Mario Voigt zum Regierungschef erschwert.