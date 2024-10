Thüringen: Gespräche zwischen CDU, SPD und BSW vor Aus

Insbesondere die Sätze zum Stopp der Waffenlieferungen und zur Forderung eines sofortigen Waffenstillstandes in der Ukraine wurden kontrovers diskutiert. Alle Vorschläge dazu in der letzten Woche wurden gegenseitig abgelehnt.

In Thüringen will das BSW vor Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD eine Präambel für den Koalitionsvertrag, in der Initiativen für eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine verankert werden.

