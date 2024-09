Thüringen: Streit um Landtagspräsidenten-Wahl droht

Der Streit bahnt sich schon an, noch bevor der neue Landtag seine Arbeit überhaupt aufgenommen hat. Rund dreieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen , treten die 88 Abgeordneten an diesem Donnerstag zum ersten Mal zusammen. Damit das neu gewählte Parlament voll arbeitsfähig ist, muss in der konstituierenden Sitzung eine neue Landtagspräsidentin beziehungsweise ein neuer Landtagspräsident gewählt werden.