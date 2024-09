Thüringen: Stille Gespräche über Koalition aus CDU, SPD, BSW

Es ist so ruhig, wie man es in der Thüringer Politik, zumal nach einer Landtagswahl , selten erlebt. Das Stillschweigen hält, das sich CDU SPD und BSW versprochen haben, während sie hinter den Kulissen an einer neuen Konstellation schwarz-rot-lila arbeiten. Zu groß wohl die Angst der Parteien, vor der Wahl am Wochenende noch Thüringer Turbulenzen bis nach Brandenburg schwappen zu lassen.