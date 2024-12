Thüringen: CDU-Politiker Voigt zur Ministerpräsidenten-Wahl

Der CDU-Politiker Mario Voigt steht in Thüringen an der Spitze der ersten Brombeer-Koalition aus CDU SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Der Landtag in Erfurt wählte den Thüringer CDU-Vorsitzenden zum neuen Ministerpräsidenten . Nach zehn Jahren mit einer von den Linken geführten Regierung unter Bodo Ramelow - nur kurz unterbrochen durch den FDP-Politiker Thomas Kemmerich - geht das Amt damit zurück an die CDU. Möglich gemacht hat das die Linkspartei.