Mario Voigt zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt

Rund dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl in Thüringen hat das Parlament in Erfurt den CDU-Landes- und Fraktionschef Mario Voigt zum Ministerpräsidenten gewählt. Im ersten Wahlgang erhielt Voigt 51 von 88 Stimmen, 45 wären nötig gewesen. 33 Abgeordnete stimmten gegen ihn, sieben enthielten sich. Mario Voigt nahm die Wahl an.