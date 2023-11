Thüringer Votum:"CDU und FDP haben AfD Reservemacht gegeben"

Nach der mit Hilfe der AfD beschlossenen Steuersenkung in Thüringen steht die CDU im Zentrum der Kritik. "CDU und FDP haben der AfD eine Reservemacht gegeben", so Politikwissenschaftler Prof. Karl-Rudolf Korte. 15.09.2023 | 4:00 min

Nach der mit Hilfe der AfD beschlossenen Steuersenkung in Thüringen steht die CDU im Feuer der Kritik. SPD Grüne und Linke sind empört. "Wenn das in der CDU Schule macht, dann wird der Parlamentarismus nach dem heutigen Tag ein anderer sein", sagte unter anderem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.

Korte: "Die AfD ist Blockadebrecher geworden"

Man müsse aber bedenken, so der Politologe, "wir haben nur einmal in Deutschland eine Minderheitsregierung in den Landesparlamenten. Insofern gibt es eine Sonderform des Regierens in Thüringen, wo man genauer hingucken müsste".

CDU, AfD und FDP setzen in Thüringen als Opposition eine niedrigere Grundsteuer durch. Die Aufregung im Landtag ist groß, weil die AfD die entscheidenden Stimmen liefert. Die Landesregierung prüft jetzt eine Klage. 15.09.2023 | 2:31 min

Umgang mit AfD: "Nicht beachten, nicht integrieren"

In den Parlamenten habe man schon seit vielen Jahren Erfahrungen mit der AfD, sagte Korte. Die Besonderheit habe in Thüringen darin bestanden, eine Minderheitsregierung zu haben.

"Aber in allen anderen Parlamenten, in denen eine normale Mehrheit existiert, kann man sich mit der AfD so arrangieren, wie das in den letzten Jahren auch passiert ist: also sie nicht beachten und sie nicht integrieren, sie nicht einvernehmlich in irgendeiner Weise einbeziehen."