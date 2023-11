Das soll in Lauterbachs Krankenhaus-Atlas stehen

Patienten können sich bald online informieren, welche Leistungen welche Klinik anbietet und wie sie personell ausgestattet ist. 13.09.2023 | 1:47 min

Patientinnen und Patienten in Deutschland soll künftig besser über Leistungen und Qualitätsmängeln von Krankenhäusern informiert werden. Dazu brachte das Bundeskabinett am Mittwoch das "Gesetz zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz" auf den Weg. Das sogenannte Krankenhaustransparenzgesetz soll die Grundlage für einen Krankenhaus-Atlas schaffen, der Kliniken nach Leistungen und Qualität darstellt.

Was ist geplant?

Wann soll der Krankenhaus-Atlas kommen?

Welche Daten werden veröffentlicht?

Der geplante Atlas soll konkrete Daten bereitstellen, die Patientinnen und Patienten bei der Entscheidung helfen sollen, in welchem Krankenhaus sie welche Eingriffe mit besonders guter Qualität vornehmen lassen können. Lauterbach verwies auf eine Studie, derzufolge in Deutschland allein im Bereich der Schlaganfälle 5.000 Todesfälle pro Jahr vermieden werden könnten, wenn Patientinnen und Patienten zur Behandlung in spezialisierte Krankenhäuser eingewiesen würden.

Der Atlas soll etwa die Komplikationsraten für bestimmte Eingriffe für jedes einzelne Krankenhaus dokumentieren - also Angaben zu nicht vollständig geglückten Behandlungen. Zudem macht er die Fallzahlen zu Eingriffen in den einzelnen Kliniken transparent - ausgehend von der Überlegung, dass Krankenhäuser, die eine bestimmte Behandlung besonders häufig ausführen, dafür auch besonders hohe Kompetenz aufgebaut haben. Patientinnen und Patienten können sich in dem Atlas außerdem über die personelle Ausstattung an Ärzten und Pflegekräften in einem Krankenhaus informieren.