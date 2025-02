Europas Ukraine-Politik: "Putin versteht das als Einladung"

... wurde 1987 in Kiew geboren und zog 1994 mit ihrer jüdischen Familie nach Deutschland. Sie studierte Psychologie und wurde ab 2009 als eines der Gesichter der Piratenpartei bekannt. 2018 wechselte sie zu den Grünen, ist aber heute nur einfaches Mitglied ohne Amt und Mandat. Als deutsch-ukrainische Publizistin war sie bereits mehrmals Gesprächsgast in der maybrit illner Sendung, so auch am 24. Februar 2022, am Tag des Ausbruchs des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.