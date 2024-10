Woher kommt der Wirbel um "Trusted Flagger"?

Die Aufregung in einigen Medien und Köpfen war riesig: Stephan Brandner von der AfD spricht von "Netzdenunzianten", FDP-Politiker Wolfgang Kubicki in der "Bild" von einer "grünen Zensuranstalt". Anfang Oktober hat die Bundesnetzagentur erstmalig sogenannte "Trusted Flagger" zugelassen. Sie sollen helfen, illegale Inhalte im Netz schneller zu finden und zu entfernen. Doch das Konzept stößt auf Kritik. Was ist da los?