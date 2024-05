Beratungen nach Antisemitismus-Vorwurf gegen TU-Präsidentin

Die Berliner TU-Präsidentin Geraldine Rauch steht in der Kritik (Archivfoto).

Nach dem Liken von umstrittenen Posts im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg sollen die zuständigen Gremien der Technischen Universität Berlin voraussichtlich kommende Woche über die mögliche Abwahl von Uni-Präsidentin Geraldine Rauch entscheiden. TU-Kanzler Lars Oeverdieck sagte am Freitag im RBB-Inforadio:

Das wird jetzt in der TU, dafür haben wir die Hochschulautonomie, in den zuständigen Gremien diskutiert und verhandelt und die tagen ab nächster Woche.

Wegen des Krieges in Gaza ist die Stimmung auch an vielen deutschen Universitäten angespannt. Die FU Berlin will angehende Lehrer mit Kursen besser vorbereiten.

