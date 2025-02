90 Minuten Streit: Das sollte Olaf Scholz SPD ) und Friedrich Merz CDU ) beim TV-Duell nicht passieren. Es ginge schließlich nicht darum, den Kontrahenten zu überzeugen, sagt Olaf Kramer, Professor für Rhetorik der Universität Tübingen. Sich bei so einem Duell nicht in emotionale Kämpfe mit dem Gegner verleiten zu lassen, sei da gar nicht so einfach. Es geht schließlich um Wählerstimmen.