Vor dem TV-Duell: Wahlkampf auf der Zielgeraden

Grün-Schwarze Runde bei Armin Laschet

Die Runde, die sich vorletzte Woche bei Armin Laschet zu Hause traf, kam angeblich rein privat zusammen - die Gäste aber hatten es in sich: der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, war ebenso dabei wie sein Vize-Fraktionschef Jens Spahn, mit am Tisch saßen aber auch die Außenministerin Annalena Baerbock, Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt.

Wie kommen die Parteien zusammen?

Denn Redebedarf gibt es reichlich: Wer mit wem, das zeichnet sich als große Frage ab, die sich nach dem 23. Februar stellen wird. Wenn sich nicht noch Dramatisches verändert, dann geht Merz mit der Union wohl als Erster durchs Ziel. Zusammenarbeit mit der AfD, so Merz, komme nicht in Frage.

Die FDP wäre ein natürlicher Partner, aber ob sie es in den Bundestag schafft oder nicht - dass es gemeinsam reichen könnte, scheint, Stand heute, ausgeschlossen. Bleiben also SPD und Grüne. Wie aber zusammenkommen mit einer Partei deren Kanzler nicht nur meint, dass " Fritze Merz manchmal Tünkram redet ", sondern auch klar sagt: " Ich traue ihm nicht mehr ".

Ein "trauriger Tag für die Demokratie", so Olaf Scholz nach der Debatte um das Zustrombegrenzungsgesetz. Mit extremen Rechten zusammenzuarbeiten sei keine kleine Sache, so Scholz.

Auf der anderen Seite meint Jens Spahn, "die Allermeisten" seien "fertig mit Olaf Scholz"- ihm traue man nichts mehr zu. "Ich denke nicht in Kompromissen", so Spahn. Da ist er in Einklang mit seinem Parteichef. Der hatte im Bundestag verkündet, bei seinen fünf Punkten zur Verschärfung des Migrationsrechts gebe es "keine Kompromisse". Nur wer die Vorstellungen der Union voll mittrage, käme nach der Wahl als Regierungspartner in Frage.