Außenministerin geht zu Bluesky: Baerbock im Himmel

Aus dem Archiv: Bereits Ende 2022 überlegen mehrere Politiker und die Bundesregierung, Twitter zu verlassen. 14.12.2022 | 2:26 min

Kritik an Elon Musk

So harmlos der Dialog auf Bluesky klingt: Man kann ihn als Kritik an Elon Musk und dessen Netzwerk X verstehen, dem ehemaligen Twitter . Denn er erfolgt nur wenige Tage nach einem offenen Streit mit Musk.

Das Auswärtige Amt antwortete prompt: "Ja. Und man nennt es Leben retten." Baerbock dürfte Musks Beitrag als populistisch empfunden haben. Und als Einmischung in die deutsche Politik kurz vor den Wahlen in Bayern und Hessen

Elon Musk mischt sich immer mehr in die Politik ein - nicht nur in den USA, nun auch in Deutschland. Er kritisiert die deutsche Unterstützung bei der Seenotrettung im Mittelmeer.

Mehrere Ministerien eröffnen Bluesky-Konten

So offen will das Baerbocks Sprecherin an diesem Freitag nicht bestätigen. Man schaue sich Entwicklungen in sozialen Netzwerken fortlaufend an und wolle insgesamt der Informationspflicht der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes nachkommen, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.