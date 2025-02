Ukraine: Rasmussen fordert Truppen für Friedenssicherung

Ukraine-Verhandlungen ohne Europa

"Ich finde es regelrecht peinlich, dass die Europäer darum betteln müssen, mit am Tisch zu sitzen", sagt Ex-Nato-Chef Anders Fogh Rasmussen in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Europa müsse am Verhandlungstisch sitzen. Das fordert auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj

Anders Fogh Rasmussen ist Wirtschaftswissenschaftler und war von 2001 bis 2009 Regierungschef von Dänemark sowie von 2009 bis 2014 Generalsekretär der Nato. In seiner Amtszeit hat er die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses vorangetrieben, etwa den Aufbau eines europäischen Raketenabwehrschildes. Er warnte die Bündnispartner immer wieder vor Einsparungen in ihren Verteidigungshaushalten, um die Schlagkraft der Nato nicht zu gefährden. Heute berät Rasmussen mit seiner Firma "Rasmussen Global" den ukrainischen Präsidenten - unentgeltlich.

Am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz steht die künftige Sicherheit in Europa auf der Agenda. Am Samstag lag der Fokus auf dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

