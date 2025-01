Ukraine-Hilfen werden zur Wahlkampf-Munition

Die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf unterstützen, solange wie es nötig ist - das ist eigentlich politischer Konsens zwischen SPD, Grünen, FDP und Union. Und trotzdem hat sich im laufenden Wahlkampf rund um die Ukraine-Hilfen eine politische Massenkeilerei entwickelt, in der sich das politische Spitzenpersonal stetig an wechselnden Fronten beharkt.