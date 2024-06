Umfrage vor EU-Wahl: Junge Menschen sehen Europa positiv

Junge Menschen in Deutschland - und insgesamt in Europa - stehen einer Umfrage zufolge der Europäischen Union mehrheitlich positiv gegenüber. Zugleich wollen viele bei der Europawahl nicht wählen gehen. Das hat eine repräsentative Studie der Bertelsmann Stiftung ergeben, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. So wollen bundesweit nur 57 Prozent der Befragten im Alter von 16 bis 25 Jahren bei der Wahl zum Europäischen Parlament am Sonntag ihre Stimme abgeben.