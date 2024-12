Politische Umfragen sind immer nur Momentaufnahmen. Sie spiegeln die Meinung der Bevölkerung im jeweiligen Befragungszeitraum wider und sind keine Prognose für einen weit entfernten Wahltag.



Zudem gibt es bei repräsentativen Befragungen immer einen statistischen Fehler. Deshalb werden bei Umfragen auch Fehlerbereiche angegeben.



Beispiel: Eine Partei kommt in der Umfrage auf 10 Prozent. Aufgrund des statistischen Fehlerbereichs kann der Wert für diese Partei auch bei 8 oder 12 Prozent liegen (Konfidenzintervall) - die Fehlertoleranz liegt also bei +/- zwei Prozentpunkten.



Bei einem Wert von 40 Prozent in der Umfrage liegt der Fehlerbereich zwischen 37 und 43 Prozent. Allerdings sind Werte im Fehlerbereich nicht alle gleich wahrscheinlich. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass der tatsächliche Wert im Zentrum des Konfidenzintervalls liegt (in diesem Beispiel also bei 40 Prozent) größer als dass er sich am Rand des Intervalls befindet (37 bzw. 43 Prozent).