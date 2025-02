NGO-Finanzierung: Was hinter der Anfrage der Union steckt

Eine parlamentarische Anfrage der Unionsfraktion zur Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sorgt für Aufregung . Scharfe Kritik kommt von der SPD : Der Antrag sei "ein Foulspiel" und stelle Organisationen, die sich für Demokratie einsetzten, "an den Pranger", sagte Parteichef Lars Klingbeil am Mittwoch in Berlin. Empörung auch bei Linken und Grünen , die einen "Angriff auf die Zivilgesellschaft" sehen.