Union bei Wahlsieg: Welche Ampel-Gesetze sie kippen würde

Trotz jüngster Rücksetzer in Umfragen geht Friedrich Merz mit seinen Unions-Parteien als Favorit in den Wahlkampf zur Bundestagswahl . Das Wahlprogramm soll am Dienstag bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung von CDU und CSU beschlossen werden. Der Entwurf, der ZDFheute vorliegt, sieht unter anderem Steuersenkungen, eine Aktivrente und eine verschärfte Migrationspolitik vor.