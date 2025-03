Sondierungen: Warum sich Union und SPD schnell einigten

Zwei Wochen nach der Wahl sind die Sondierungen nun abgeschlossen . Nächste Woche folgen die Abstimmungen darüber in den Fraktionen und Parteigremien sowie am Montag im Bundestag über die Sondervermögen. Damit dann am Dienstag drauf die Koalitionsverhandlungen beginnen können. Dafür sind nur fünf Wochen vorgesehen. Dann wäre es möglich, bis Ostern in Rekordzeit die schwarz-rote Koalition zu schmieden.