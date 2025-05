Schwarz-Rot uneins: Reform der Schuldenbremse auf der Kippe

Es ist eine Art Einstimmung in die Woche, wenn der Parlamentarische Geschäftsführer der Union am Dienstag jeder Sitzungswoche im Bundestag die politischen Journalisten über die Haltung der Unionsfraktion informiert. So hat es Thorsten Frei gehalten, so hält es künftig Steffen Bilger, der neue Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion.

Bilger gilt als enger Vertrauter des neuen Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn. Seinen ersten Auftritt nutzt er für einen Appell zur Geschlossenheit. Er könne nur empfehlen, "sich eng an den Koalitionsvertrag zu halten" und "keinen Streit zu provozieren", so Bilger. "Das gilt auch für Regierungs- und Parteivertreter." Gemeint hat der Unionsfraktionsmanager augenscheinlich erst mal die SPD , namentlich Bärbel Bas mit ihren Vorstößen zur Rente und zum Mindestlohn.

CSU stellt Reform der Schuldenbremse in Frage

Dabei hätte Bilger es besser wissen können, vielleicht sogar müssen. Während der CDU-Mann noch zur Zusammenarbeit mahnt, haut der neue CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Hoffmann seinerseits so richtig einen raus, in dem er die vereinbarte Reform zur Schuldenbremse offen in Frage stellt. "Mein Herz hängt nicht an der Reform der Schuldenbremse", so Hoffmann.