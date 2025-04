An der Universität in Rostock sollte ein neues Deutsch-Amerikanisches-Institut gegründet werden. (Archivbild)

Die Gründung des Deutsch-Amerikanischen-Instituts (DAI) an der Universität Rostock liegt auf Eis: Rektorin Elizabeth Prommer erfährt das im Februar durch "eine dieser doch sehr trockenen Mails: 'Project is terminated… due to policy change'." Die finanzielle Unterstützung des Projektes werde beendet, die Entscheidung sei auf eine "Änderung der Richtlinien der US-Regierung" zurückzuführen.