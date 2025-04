Trump schränkt Wissenschaft ein: Chance für Deutschland?

"Meine Freunde zu Hause sagen mir: Bleib da! Komm nicht zurück, es wird nicht besser", erzählt Lauren Brooks, Germanistikprofessorin dem ZDF. Die Amerikanerin lehrt in North Carolina und ist derzeit für ein Gastsemester an der Universität Münster.

Seitdem US-Präsident Donald Trump wieder an der Macht ist, wurde die staatliche Forschungsförderung in den USA in etlichen Bereichen massiv gekürzt.

Koalitionsvertrag: "1.000-Köpfe-Programm"

Schwache US-Wissenschaft kein Gewinn für Europa

Der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, Joybrato Mukherjee, begrüßt die Initiative grundsätzlich. Er mahnt jedoch, dass es in der aktuellen Situation nicht vorrangig um Standortwettbewerb, sondern um Solidarität gehen sollte: "Die wissenschaftliche Freiheit in den USA steht unter Druck. Eine Schwächung der amerikanischen Wissenschaft ist kein Gewinn für Europa - im Gegenteil, sie wäre ein Verlust für die globale Wissenschaftsgemeinschaft und damit auch für Deutschland."

An US-Universitäten sind Wissenschaftler*innen verunsichert und sehen durch die Trump-Regierung die freie Forschung in Gefahr. Viele können sich vorstellen, die USA zu verlassen.

Schlögl: "Kein Abwerbungsdiskurs"

Auch Robert Schlögl, Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung warnt im Gespräch mit ZDFheute davor in der jetzigen Situation in eine Art "Abwerbungsdiskurs" zu fallen. Er begrüßt die Initiative von Union und SPD , weist jedoch auf die Komplexität des Vorhabens hin:

"Dahinter steht ein größerer, so wird es selbst bezeichnet, konterrevolutionärer Plan diese Gesellschaft umzuformen", sagt Christina Morina, aktuell Gastprofessorin in den USA.

Staatliche Universitäten für US-Spitzenforscher wenig attraktiv

Gegen Deutschland könnte vor allem die finanzielle Ausstattung der staatlichen Universitäten im Vergleich zu anderen Staaten sprechen, sagt Dr. Martin Thunert, Research Fellow am Heidelberger Center for American Studies. In den USA werden nicht nur viel höhere Gehälter bezahlt, sondern auch die Ausstattung der Forschungsbereiche sei deutlich umfassender, so Thunert.