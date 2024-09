Verbot von Islam-Zentrum: Stübgen geht gegen Extremismus vor

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU ) hat das Islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam (IZF) verboten. In den Vereinsräumlichkeiten in Fürstenwalde im Landkreis Oder-Spree sowie in Privatwohnungen in Brandenburg und Berlin fänden am Donnerstag Durchsuchungen durch die Polizei statt, teilte das Landesinnenministerium mit.