Streiks an elf Flughäfen: Verdi will Warnstreik ausweiten

Flugpassagiere müssen sich am Montag auf Flugausfälle und massive Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief für Montag an elf deutschen Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Der Flughafenverband ADV rechnet mit dem Ausfall von mehr als 3400 Flügen und rund 510.000 betroffenen Passagieren. Betroffen sind die Airports in:

Verdi will Druck in Tarifverhandlungen erhöhen

Hintergrund ist der Tarifstreit mit Bund und Kommunen, in dem Mitte März die nächste Verhandlungsrunde ansteht. Bei den einstmals kommunalen Flughafenbetreibern wird noch ein größerer Teil des Personals nach den Tarifregeln des öffentlichen Diensts beschäftigt. Zuletzt streikten Beschäftigte in Kranken- und Pflegeheimen sowie in Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle begründete den Warnstreik an den Flughäfen mit dem fehlenden Angebot der Arbeitgeber: "Wir sehen uns zu diesem Warnstreik gezwungen, da die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bisher kein Angebot vorgelegt und keine Bereitschaft gezeigt haben, unsere berechtigten Forderungen zu erfüllen."

Scharfe Kritik von Flughäfen an den Warnstreiks

Der Betreiber von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main kündigte massive Einschränkungen an. "Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen, sind aufgrund des Streiks ausgesetzt", teilte Fraport mit. "Ein Beginn der Reise in Frankfurt wird nicht möglich sein."