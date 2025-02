Was fordert Verdi für den öffentlichen Dienst?

Carlos Seefeld, Vertrauensmann von ver.di in der Berliner Stadtreinigung, will aber auch eine saftige Lohnerhöhung: "Wer heute in den Lebensmittelmarkt geht, wer heute Strom- und Energiepreise bezahlt, der weiß selber, dass es gerade da die Lohnbeschäftigten besonders trifft. Die Gewerkschaften fordern deshalb acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich.

Die ersten Gespräche im Januar in Potsdam endeten ergebnislos. Die Arbeitnehmerseite verlangt nun einen Vorschlag der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde. Bei den letzten Gesprächen vor zwei Jahren hatte Bundesinnenministerin Faeser ein solches Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaften jedoch umgehend ablehnten. Beschleunigt hatte das die Auseinandersetzungen nicht. Erst nach einer dritten Verhandlungsrunde und einer Schlichtung einigte man sich.

Die Warnstreiks gehen weiter

Warnstreiks in ganz Deutschland zeigen Entschlossenheit. Auch wenn einige Demonstrationen abgesagt wurden nach dem mutmaßlichen Anschlag am Donnerstag in München , bei dem ein Auto in einen Demonstrationszug von ver.di raste und 36 Menschen verletzte.

Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge, kritisiert die Warnstreiks als "unverhältnismäßig", verweist auf die angespannte Finanzlage vieler Kommunen. "Wir müssen die Interessen ausgleichen zwischen den vielen Anforderungen der Bürger an uns, nach mehr Personal in den Kitas anstatt Lohnerhöhungen, wir müssen Straßen reparieren und Schulen renovieren."

Am heutigen Dienstag legen Warnstreiks im Öffentlichen Dienst viele kommunale Verkehrsbetriebe lahm. Die Gewerkschaft Verdi will unter anderem acht Prozent mehr Lohn durchsetzen.

Faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen

Muss Deutschland mehr Geld ausgeben, um Straßen und Schulen zu sanieren? Auch auf Pump? ZDF-Korrespondentin Britta Spiekermann erklärt, was dafür spricht. Und was dagegen.

Der Gewerkschaftschef weiß die Beschäftigten hinter sich, etwa Anja Vogt, Intensivkrankenschwester in Berlin: "Ich erlebe eigentlich keine Schicht bei mir, die nicht unterbesetzt ist, wo Personal fehlt, wo ich wirklich hart arbeiten muss und ich erwarte, mehr Geld in dieses System zu bringen und Arbeitsbedingungen zu verbessern" Ver.di-Mitglied Anna Reppin arbeitet in der Bundespolizei und will Verbesserungen vor allem für die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen: "Wir haben Köche, Wächter, Kollegen in den Werkstätten, die müssen tatsächlich auch auf Nebenjobs ausweichen, um ihre Kosten decken zu können.