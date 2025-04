Verfassungsschutzbericht: Extremismus in NRW wird immer digitaler

Verfassungsschutzbericht NRW : Extremismus in NRW wird immer digitaler

von Peter Böhmer 17.04.2025 | 17:23 |

Rund 11.000 politisch motivierte Straftaten gab es 2024 in NRW, satte 42 Prozent mehr - der jüngste Verfassungsschutzbericht gibt Anlass zur Sorge. Was ist da los in NRW?