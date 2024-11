Wie neutral muss der Verfassungsschutz sein?

Der 64-jährige Volljurist Haldenwang hatte 2018 das Amt von seinem umstrittenen Vorgänger Hans-Georg Maaßen übernommen, der nach seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ebenfalls versucht hatte, als CDU-Kandidat in den Bundestag einzuziehen. Maaßen scheiterte allerdings in seinem Wahlkreis und gründete später die rechtskonservative Kleinpartei Werteunion