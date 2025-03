Kriegsfall: Gesundheitswesen "nicht ausreichend vorbereitet"

Nach drei Jahren Krieg in der Ukraine gebe es in Deutschland zunehmend hybride Angriffen auf die kritische Infrastruktur wie beispielsweise Krankenhäuser. Und im Nato-Bündnisfall kämen auf Deutschland immense Aufgaben zu, als logistische Drehscheibe und Durchmarschgebiet in der Mitte Europas. "Das Gesundheitswesen ist nicht ausreichend vorbereitet auf die neue Realität", sagt Thies.