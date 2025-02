Großbestellung für die Luftwaffe

"In der jetzigen Zeit ist es so: Ich stehe zuhause auf, fliege einen Schutzflug an der Nato-Grenze im Osten und komme dann ins Tagesgeschäft nach Hause zurück", erzählt Staffelkapitän "Leri" der Journalistin und Moderatorin Eva Schulz in der neuen ZDF-Dokumentation "Deutschland, warum bist du so?"