Fünf Prozent fürs Militär - geht das überhaupt?

Um wie viel Geld geht es bei fünf Prozent?

Die Bundesrepublik gab zuletzt etwas mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für das Militär aus. Nach jüngsten Angaben des neuen Kanzlers Friedrich Merz (CDU) würde jeder Prozentpunkt mehr für Deutschland derzeit ungefähr 45 Milliarden Euro mehr an Verteidigungsausgaben bedeuten. Bei fünf Prozent wären nach Rechnung von Merz derzeit Verteidigungsausgaben in Höhe von rund 225 Milliarden Euro pro Jahr notwendig.

Wie realistisch ist die Fünf-Prozent-Forderung?

Nun sei diese Diskussion in der deutschen Innenpolitik angekommen, erklärt Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs "Rüstungskontrolle und Neue Technologien" am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH). "Wir befinden uns immer noch in einer Phase des Verhandelns", erklärt Kühn. Wadephul habe nun eine hohe Zahl in den Raum geworfen, vermutlich werde die SPD einen niedrigeren Gegenvorschlag machen. Am Ende werde man einen Kompromiss finden müssen.