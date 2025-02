Verteidigungsetat: Wo sollen die Milliarden herkommen?

Die Frage spaltete schon die Ampel-Koalition und steht nach der Neuwahl sofort wieder zur Debatte: Wo kriegt die Bundesregierung Milliarden für Verteidigung und Ukraine her, die sie im Haushalt nicht übrig hat? Darüber könnte - so ist gerade im Gespräch - noch der alte Bundestag entscheiden, obwohl der neue schon gewählt ist.

Welche Möglichkeiten gibt es, weiteres Geld bereitzustellen?

Was sind die Unterschiede?

Das Problem: Das Geld müsste in dem Jahr ausgegeben werden, in dem es aufgenommen wurde. Soll das Sondervermögen über mehrere Jahre laufen, müsste man jedes Mal erneut eine Notlage erklären. Dafür braucht es eine gerichtsfeste Begründung.

Warum wird ein Beschluss noch im alten Bundestag diskutiert?

Welche Variante ist wahrscheinlich?

Merz will aber gar nicht an die Schuldenbremse ran: "Es ist in der naheliegenden Zukunft ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren", sagte er. Hier gehen die Gedankenspiele eher in Richtung Sondervermögen. Das sorgt wiederum bei SPD und Grünen für deutlich weniger Begeisterung.