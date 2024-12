Vertrauensfrage: Scholz will Weg für Neuwahlen frei machen

Im Bundestag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) endgültig die Weichen für Neuwahlen am 23. Februar stellen. Er begründete am Montag in der Plenarsitzung seine Entscheidung, die Vertrauensfrage zu stellen. Scholz verteidigte dabei den Bruch der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen.