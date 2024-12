Politologe Korte: Vertrauensfrage ist "scharfes Instrument"

Es ist ein historischer Tag für die Berliner Republik. Olaf Scholz wird heute im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Seine Absicht ist klar: Der Bundeskanzler will den Weg für Neuwahlen freimachen. In welchem Zustand sich die Bundesrepublik politisch befindet und was vom Winterwahlkampf zu erwarten ist, darauf hat Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte Antworten.