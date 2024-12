Kanzler Scholz stellt Vertrauensfrage im Bundestag

Als erster in der Geschichte stellt SPD-Kanzler Willy Brandt am 22. September 1972 die Vertrauensfrage im Parlament. Er verliert sie, wie geplant, denn er will Neuwahlen herbeiführen, um seine Mehrheit im Bundestag zu vergrößern. Beides gelingt - die SPD erzielt bei der anschließenden Wahl ein Rekordergebnis. Sehen Sie hier die Rede von Willy Brandt in voller Länge: