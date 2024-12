Banaszak: "Kanzler tut so, als wäre alles super gelaufen"

Grünen-Co-Chef Felix Banaszak wirft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Mangel an Selbstkritik in seiner Bundestagsrede zur Vertrauensfrage vor. "Wir haben heute eine Debatte erlebt, in der hat der Kanzler so getan als wäre alles super gelaufen", stellt Banaszak im ZDF heute journal update fest.