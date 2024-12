Scholz verliert geplant: Die falsche Vertrauensfrage

Von Selbstkritik keine Rede

Der Kanzler hielt sich mit dem Zeremoniellen nicht auf. Schon in den ersten Sätzen münzte er die Vertrauensfrage an den Bundestag in eine Vertrauensfrage an die Wähler um. Die eine Abstimmung wollte er verlieren - und tat das auch - so dass nun neu gewählt werden kann, das Vertrauen der Bevölkerung aber will er noch einmal, oder besser: zurückgewinnen. Es folgte eine Wahlkampfrede.