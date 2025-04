Volker Wissing verrät hinter Selfie mit Lindner und Grünen

Wissing: "Nee, wir machen jetzt noch mal Selfie"

Irgendwann habe man es aufgeben wollen. "Und ich habe dann gesagt, nee, wir machen jetzt noch mal Selfie", so Wissing. "Also wahrscheinlich mussten wir das selber machen, weil wir wussten eben, worum es uns geht."

Wissing: Es ging darum, eine Botschaft zu senden

"Das ist dann so, dass man sagt: Okay, da ist nicht diese Erwartungshaltung auch in den Augen drin." Schließlich war es geschafft, dann sei endlich "auch so dieser Spirit" rübergekommen.