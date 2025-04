Jens Spahn soll Fraktionchef der Union im Bundestag werden

Zuvor hatten sich die beiden Parteivorsitzenden der Union, Merz (CDU) und Markus Söder (CSU), nach Informationen des ZDF auf einen entsprechenden Vorschlag des CDU-Vorsitzenden geeinigt. Aller Voraussicht nach soll Spahn in der nächsten Fraktionssitzung am 5. Mai, am Tag vor der Kanzlerwahl, gewählt werden.