Linksradikale und Tesla: Wie gefährlich die Vulkangruppe ist

An einem regnerischen Apriltag sitzt ein junger Mann am Eingang des Protestcamps "Tesla Stoppen" in Grünheide bei Berlin und spielt Klavier. Seit Ende Februar 2024 schweben hier Baumhäuser in der Luft. Wer hier protestiert, will es eigenen Angaben zufolge weitgehend friedlich tun - gegen Elon Musks E-Auto-Konzern Tesla , gegen die drohende Abholzung des Waldes und gegen die sich verschärfende Wasserknappheit in der brandenburgischen Region.