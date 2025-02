BSW will Wahl prüfen - aber die Idee ist juristisch heikel

Für eine Wahl aus dem Ausland gibt es einige Voraussetzungen: Deutsche, die nicht hierzulande an einer Wohnadresse gemeldet sind, werden nicht automatisch in ein Wahlregister eingetragen. Um an der Bundestagswahl teilzunehmen, müssen sie einen schriftlichen Antrag bei der zuständigen Gemeinde stellen, um in das Wählerverzeichnis eingetragen zu werden und dann einen Wahlschein zu bekommen. Dann bekommen die Antragsteller automatisch die Briefwahlunterlagen zugesandt. Für die Bundestagswahl 2025 endete die Antragsfrist am 2. Februar 2025.