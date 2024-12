Wagenknecht tritt als Kanzlerkandidatin an

In den Umfragen zur Bundestagswahl , die wahrscheinlich am 23. Februar stattfindet, liegt das BSW derzeit bei rund fünf Prozent. Zwischenzeitlich kam es auf bundesweit acht Prozent. Gut ein Jahr nach ihrer Gründung regiert es inzwischen in zwei Landesregierungen mit in einer Koalition: in Brandenburg und in Thüringen