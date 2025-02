Wagenknecht will Volksabstimmung zur Migrationspolitik

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hat eine Volksabstimmung über den künftigen Kurs in der Migrationspolitik gefordert, um die angespannte Stimmung im Land zu beruhigen. Am Wochenende sagte sie der Nachrichtenagentur AFP:

BSW-Chefin fordert geringere Zuzugszahlen

Wagenknecht: Bei Migration haben Regierungen versagt

Wagenknecht warf den Regierenden in Deutschland ein Versagen in der Migrationspolitik vor. "Seit zehn Jahren wird ein Kontrollverlust bei der Migration zugelassen, den die Mehrheit der Menschen in Deutschland, einschließlich der meisten gut integrierten Zuwanderer, nicht will", sagte sie.