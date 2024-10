BSW und AfD: So lief das Duell Wagenknecht gegen Weidel

Beim Thema Migration redete sich Sahra Wagenknecht am Mittwochabend in kontrollierte Rage. "Ich finde es so gruselig", sagte die BSW-Chefin im TV-Duell bei Welt-TV mit der AfD-Co-Vorsitzenden Alice Weidel . Minutenlang machte sie Weidel Vorhaltungen, dass diese den thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke in der Partei duldet, obwohl selbst Weidel ihn vor Jahren wegen Nähe zu nationalsozialistischen Positionen aus der AfD werfen wollte.