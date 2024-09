Dietmar Woidke: Das ist der Mann hinter dem SPD-Erfolg

Die SPD lag laut Hochrechnungen mit mehr als 30 Prozent der Stimmen vor der AfD , die in Umfragen vor der Wahl in Brandenburg noch vorne gelegen hatte. "Wir haben eine Aufholjagd hingelegt, wie es sie in der Geschichte unseres Landes noch niemals gegeben hat", sagte Woidke bei der SPD-Wahlparty in Potsdam.