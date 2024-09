Woidke gewinnt in Brandenburg, Scholz profitiert. Kommentar

Kanzler bleibt unter Druck : Diskussion um Scholz "wird nicht abreißen"

Die Stärke der SPD in Brandenburg liegt an Dietmar Woidke, nicht Olaf Scholz. Die Kritik am Kanzler wird nicht abreißen. Als Kanzlerkandidat ist Scholz nach wie vor nicht gesetzt.

von Dominik Rzepka