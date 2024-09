Brandenburg-Wahl: Woidke sichert SPD-Erfolg vor AfD

Bei der Landtagswahl in Brandenburg behauptet sich die SPD im Zweikampf mit der AfD als stärkste politische Kraft. Die CDU hat Verluste, und das BSW schafft auch hier ein starkes Debüt. Linke Grüne und FDP verlieren deutlich. Genau wie bei den BVB/FW ist am frühen Abend noch offen, welche der kleineren Parteien gegebenenfalls auch über Direktmandate in den Landtag einziehen werden. Wie schon in Sachsen und Thüringen steigt die Wahlbeteiligung stark an.